Accordo Sky - Dazn, il Codacons protesta: "Un pasticcio assurdo e incredibile" (Di lunedì 8 agosto 2022) Sky e Dazn hanno raggiunto un Accordo, firmato solo qualche giorno fa, in base al quale l'app della piattaforma Dazn tornerà anche su Sky con un canale dedicato. Accordo che però ha messo ancor... Leggi su ilpallonegonfiato (Di lunedì 8 agosto 2022) Sky ehanno raggiunto un, firmato solo qualche giorno fa, in base al quale l'app della piattaformatornerà anche su Sky con un canale dedicato.che però ha messo ancor...

vditrapani : 1- Dazn aumenta i prezzi del 50% 2- viste le palesi carenze nel servizio, fa un accordo con Tim e Sky, che però ric… - sportface2016 : +++Accordo #Sky-#Dazn: dall'8 agosto arriva la App e un canale dove si potranno vedere le altre 7 partite che non trasmette #Sky+++ - sportface2016 : +++#Dazn e #Tim firmano l'accordo, non c'è più esclusiva. #Dazn può sbarcare su #Sky+++ - Fprime86 : RT @CalcioFinanza: Perrelli (#Sky): «Accordo con #Dazn? Siamo sempre più la casa dello sport» - Leonard74256242 : Secondo “Sky Sport” è stato raggiunto l’accordo per portare Kostic in bianconero per una cifra intorno ai 18 mln di… -