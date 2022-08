VIDEO MotoGP, GP Gran Bretagna: highlights e sintesi della gara. Bagnaia vince in volata su Vinales, 8° Quartararo (Di domenica 7 agosto 2022) Francesco Bagnaia ha vinto il GP di Gran Bretagna 2022, tappa del Mondiale MotoGP che è andata in scena sul circuito di Silverstone. Il ribattezzato Pecco ha giganteggiato in sella alla Ducati ufficiale e ha conquistato il quarto successo stagionale. Il piemontese ha riaperto parzialmente il campionato, visto che ora si è portato a 49 punti di distacco da Fabio Quartararo. Il francese ha infatti sofferto con le gomme sulla sua Yamaha. Il Campione del Mondo si è fermato in ottava posizione, pur restando leader del campionato. A salire sul podio sono stati anche Maverick Vinales (Aprilia) e Jack Miller con l’altra Ducati ufficiale. Ottima quarta piazza per Enea Bastianini con la Ducati del Team Gresini, a precedere Jorge Martin (Ducati Pramac), Miguel Oliveira (KTM) e Alex Rins ... Leggi su oasport (Di domenica 7 agosto 2022) Francescoha vinto il GP di2022, tappa del Mondialeche è andata in scena sul circuito di Silverstone. Il ribattezzato Pecco ha giganteggiato in sella alla Ducati ufficiale e ha conquistato il quarto successo stagionale. Il piemontese ha riaperto parzialmente il campionato, visto che ora si è portato a 49 punti di distacco da Fabio. Il francese ha infatti sofferto con le gomme sulla sua Yamaha. Il Campione del Mondo si è fermato in ottava posizione, pur restando leader del campionato. A salire sul podio sono stati anche Maverick(Aprilia) e Jack Miller con l’altra Ducati ufficiale. Ottima quarta piazza per Enea Bastianini con la Ducati del Team Gresini, a precedere Jorge Martin (Ducati Pramac), Miguel Oliveira (KTM) e Alex Rins ...

