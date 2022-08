(Di domenica 7 agosto 2022) Tutto pronto per i trentaduesimi di finale di2022/2023. Ilaffronterà ildomenica 7 agosto, alle ore 21:15 nella cornice del Brianteo. Maprevede ilindial 90?? Nessuna novità regolamentare. Al termine dei 90?, indi parità, la sfida andrà avanti ai tempi supplementari, della durata di 15 minuti ciascuno. Perdurando la parità anche al termine dei due tempi supplementari, l’arbitro provvederà a far battere i calci di rigore. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale nell’arco dei novanta minuti. E forse oltre. SportFace.

Regolamento Monza-Frosinone: cosa succede in caso di pareggio in Coppa Italia Tutto pronto per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia 2022/2023. Il Monza affronterà il Frosinone domenica 7 agosto, alle ore 21:15 nella cornice del Brianteo.