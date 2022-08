Napoli, settimana decisiva: Ruiz ai saluti, Kepa e Raspadori priorità, Frattesi-Lo Celso in lista (Di domenica 7 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minutiCon Fabian Ruiz ai saluti (è quasi fatta per la sua cessione al PSG in cambio di 25 milioni), e nell’attesa di nuovi arrivi, parte l’ultima settimana del Napoli prima dell’inizio del campionato, con i muscoli dei giocatori fermi 48 ore dopo l’arrivederci a Castel di Sangro e il ds Giuntoli e il presidente De Laurentiis al lavoro per rinforzare una squadra che Spalletti ammette essere ancora “incompleta e con alcune cose da sistemare”. Parole chiare alla vigilia dell’apertura della campagna abbonamenti al via domani che al momento non richiama grande attrazione per il nuovo Napoli dopo le partenze di Insigne, Mertens, Koulibaly e quella ormai prossima di Fabian Ruiz. Il passaggio del centrocampista spagnolo al Paris Saint-Germain apre lo sprint finale di ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 7 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minutiCon Fabianai(è quasi fatta per la sua cessione al PSG in cambio di 25 milioni), e nell’attesa di nuovi arrivi, parte l’ultimadelprima dell’inizio del campionato, con i muscoli dei giocatori fermi 48 ore dopo l’arrivederci a Castel di Sangro e il ds Giuntoli e il presidente De Laurentiis al lavoro per rinforzare una squadra che Spalletti ammette essere ancora “incompleta e con alcune cose da sistemare”. Parole chiare alla vigilia dell’apertura della campagna abbonamenti al via domani che al momento non richiama grande attrazione per il nuovodopo le partenze di Insigne, Mertens, Koulibaly e quella ormai prossima di Fabian. Il passaggio del centrocampista spagnolo al Paris Saint-Germain apre lo sprint finale di ...

