Movida, controlli di Carabinieri e Polizia a Napoli e in provincia

Tempo di lettura: 4 minuti

Napoli – Movida nel mirino dei Carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna. Nel comune di Sant'Anastasia sono state presidiate le aree più frequentate dai giovani con decine di pattuglie e militari: 49 le persone identificate, 23 i veicoli controllati. In arresto un 19enne di Pomigliano già noto alle forze dell'ordine. Durante una perquisizione è stato trovato in possesso di 25 stecchette di hashish e due dosi di marijuana. In tasca anche 5390 euro ritenuti provento illecito e due cartucce cal. 44 magnum. Dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio. Decine di contravvenzioni sono state notificate ad altrettanti automobilisti e motociclisti, molti senza casco o senza assicurazione. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.

