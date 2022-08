Milan, dopo la tripletta De Ketelaere riceve i complimenti di Saelemaekers (Di domenica 7 agosto 2022) dopo la tripletta segnata da De Ketelaere in Milan-Pergolettese, Saelemaekers si è completato con l'ex Bruges su Instagram Leggi su pianetamilan (Di domenica 7 agosto 2022)lasegnata da Dein-Pergolettese,si è completato con l'ex Bruges su Instagram

DiMarzio : Amichevoli #SerieA | @acmilan, le condizioni di #Tonali e #Messias dopo l’amichevole con il @LRVicenza - EnricoTurcato : Charles #DeKetelaere va al #Milan dopo un inseguimento infinito. Va al tempo stesso sottolineato come il Milan si… - AntoVitiello : Dopo otto mesi entra in campo #Kjaer Bellissima notizia per il #Milan Grande giocatore e grande leader - pattyfilly : RT @theMilanZone_: 'Su Frattesi si è mosso anche il Milan dopo l'infortunio di Sandro Tonali, ma i dirigenti rossoneri dovranno capire even… - LoZar83 : Griglia di partenza dopo il precampionato 1- Milan 2- Roma 3- Juve 4- Inter -