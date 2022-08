Manchester Utd | Ten Hag non fa sconti | CR7 in panchina contro il Brighton

Leggi su calcionews24

(Di domenica 7 agosto 2022) Subitoper Cristiano Ronaldo che non sarà nell’undici titolare con cui ilUtd affronterà ilEsordio senza CR7 per ilUtd che affronta ilnella prima stagione di Premier League. #mufc Starting XI vs! Thoughts on the line up? pic.twitter.com/ke6EJ9lwK0— The United Stand (@UnitedStandMUFC) August 7, 2022 Dopo le polemiche dei giorni scorsi e i vari indizi di mercato, Ten Hag non faal portoghese e gli preferisce il tridente con Rashford, Sancho e Bruno Fernandes. L'articolo proviene da Calcio News 24.