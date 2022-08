Helmut Marko: “Ferrari? Ci dispiace davvero per loro ma torneranno” (Di domenica 7 agosto 2022) Helmut Marko, consulente della Red Bull, ha parlato del difficile inizio di stagione per la Ferrari in una recente intervista con oe24.at. L’ex pilota ha fatto anche il paragone con la stagione 2021: “Quasi ogni fine settimana è un piacere, molto diverso dalla scorsa stagione, quando tutto era snervante contro la Mercedes. È solo un peccato che la Ferrari faccia così tanti errori. Sono battuti al di sotto del loro valore, ci dispiace davvero per loro. Ma ancora una volta, torneranno. Hanno un’auto così potente”.? SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 7 agosto 2022), consulente della Red Bull, ha parlato del difficile inizio di stagione per lain una recente intervista con oe24.at. L’ex pilota ha fatto anche il paragone con la stagione 2021: “Quasi ogni fine settimana è un piacere, molto diverso dalla scorsa stagione, quando tutto era snervante contro la Mercedes. È solo un peccato che lafaccia così tanti errori. Sono battuti al di sotto delvalore, ciper. Ma ancora una volta,. Hanno un’auto così potente”.? SportFace.

