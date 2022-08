"Destra? Popolo ignorante", "Serve il Maalox". Scontro tra Makkox e Salvini (Di domenica 7 agosto 2022) Il vignettista di Propaganda Live preannuncia (con disprezzo) la vittoria del centroDestra alle elezionI. Il leader della Lega lo demolisce: “Da Makkox a Maalox è un attimo, bacioni” Leggi su ilgiornale (Di domenica 7 agosto 2022) Il vignettista di Propaganda Live preannuncia (con disprezzo) la vittoria del centroalle elezionI. Il leader della Lega lo demolisce: “Daè un attimo, bacioni”

matteosalvinimi : Un “artista” di sinistra, educato e democratico, dice che Italiani sono “popolo di ignoranti” se votano per Lega e… - DSantanche : 'Il paese vuole cosi. Siamo un popolo di ignoranti e l'ignoranza è concime per la destra'. Ancora una volta da sini… - LegaSalvini : Pietrangelo Buttafuoco: 'Un altro governo PD sarebbe letale. Ora è la destra che ascolta il popolo'.… - marcodemo3 : RT @AdrianaAngelis: E noi dovremmo votare questi per arginare la destra? Secondo me, il PD sta avendo un serissimo problema di identità e… - SCATTELAN1 : RT @M49liberorso: 'Siamo un popolo di ignoranti e l'ignoranza è il concime per la destra' @makkox La più bella sintesi che abbia letto in… -