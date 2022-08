(Di domenica 7 agosto 2022) Micheledi SporItalia parla delche sta chiudendo l’affare che portadal Sassuolo in maglia azzurra. L’attaccante dell’Italia di Mancinichiamato molto probabilmente a sostituire Mertens nella posizione di trequartista vicino ad Osimhen. Non sembra dello stesso avviso Micheleche sualdice: “uned un dilemma per. Perché lui è una prima punta ma è talmente intelligente da sapersi adattare a tutti i moduli. Ora bisogna capire selo utilizzerà come voce Osimhen o come sostituto di Lorenzo“. Fino ad ora tutte le indicazioni dannocome sostituto di Dries ...

napolipiucom : Criscitiello: 'Raspadori colpo Napoli. Problema or Spalletti, dove gioca? Sarà sostituito di Insigne?'… - tuttonapoli : Criscitiello su Raspadori: 'Bel dilemma tattico per Spalletti: vice Osimhen o sostituto di Insigne?' -

Tutto Napoli

dove lo metti, in questo Napoli Dove lo collochi Giacomo è giovane, sì, ma costa tanto: ... PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Calciomercato,: "Il Napoli sembra ...dove lo metti, in questo Napoli Dove lo collochi Giacomo è giovane, sì, ma costa tanto: ... PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Calciomercato,: "Il Napoli sembra ... Criscitiello su Raspadori: "Bel dilemma tattico per Spalletti: vice Osimhen o sostituto di Insigne" Il direttore di Sportitalia anima i dibattiti via social dopo la notizia dell'accordo vicino tra Napoli e Sassuolo per Giacomo Raspadori.Il giornalista di Sportitalia ha riferito degli ultimi aggiornamenti relativi al calciomercato del Napoli per quanto riguarda Raspadori.