Chiesina Uzzanese (PT): due motociclisti morti nello scontro con due auto sulla A11 (Di domenica 7 agosto 2022) Die morti sul tratto autostradale A11 nei pressi del casello di Chiesina Uzzanese, per un incidente stradale avvenuto al km 47 direzione Mare, che ha visto coinvolte una moto e due autovetture L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 7 agosto 2022) Diesul trattostradale A11 nei pressi del casello di, per un incidente stradale avvenuto al km 47 direzione Mare, che ha visto coinvolte una moto e duevetture L'articolo proviene da Firenze Post.

PisaConnection : QUINEWS #Pisa: Auto contro moto in A11, muore coppia di centauri - PisaConnection : QUINEWS #Pontedera: Auto contro moto in A11, muore coppia di centauri - FirenzePost : Chiesina Uzzanese: due motoclisti morti per scontro con due auto sulla A11 - iltirreno : + Tragedia nella notte + - toscanamedianew : #Incidente #mortale nella #notte in #A11 -