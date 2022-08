Calenda rompe il patto tra Azione e Partito Democratico | VIDEO (Di domenica 7 agosto 2022) “Questa è una delle decisioni più sofferte, la più sofferta. Lo ho comunicato al Pd, poco prima di venire qui a Dario Franceschini, di non portare avanti questa alleanza, Credo sia contraria a tutto quello che ho promesso. Con grande dispiacere, ci avevo creduto, forse sono stato ingenuo. Non credo ci sia la possibilità di raccontare alleanze che sono un pezzo con uno un pezzo con l’altro. A Letta ho chiesto perché ha detto di no al M5S che hanno il 10% perché hanno votato la sfiducia a Draghi e dici sì a partiti che hanno votato la sfiducia a Draghi 55 volte e che hanno un terzo dei loro consensi. Che senso ha?”, ha detto il leader di Azione a breve sarà ospite di Mezz’ora in più su Rai 3, intervistato da Lucia Annunziata “E’ una delle decisioni più sofferte. Ho intrapreso un negoziato con il PD cercando di costruire un’alternativa di governo. Si sono aggiunti ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 7 agosto 2022) “Questa è una delle decisioni più sofferte, la più sofferta. Lo ho comunicato al Pd, poco prima di venire qui a Dario Franceschini, di non portare avanti questa alleanza, Credo sia contraria a tutto quello che ho promesso. Con grande dispiacere, ci avevo creduto, forse sono stato ingenuo. Non credo ci sia la possibilità di raccontare alleanze che sono un pezzo con uno un pezzo con l’altro. A Letta ho chiesto perché ha detto di no al M5S che hanno il 10% perché hanno votato la sfiducia a Draghi e dici sì a partiti che hanno votato la sfiducia a Draghi 55 volte e che hanno un terzo dei loro consensi. Che senso ha?”, ha detto il leader dia breve sarà ospite di Mezz’ora in più su Rai 3, intervistato da Lucia Annunziata “E’ una delle decisioni più sofferte. Ho intrapreso un negoziato con il PD cercando di costruire un’alternativa di governo. Si sono aggiunti ...

