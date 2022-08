Calciomercato Milan – Ibrahim Sangaré rinnova con il PSV fino al 2027 (Di domenica 7 agosto 2022) Ibrahim Sangaré ha rinnovato fino al 2027 il suo contratto con il PSV Eindhoven: lo ha reso noto il club attraverso una nota ufficiale Leggi su pianetamilan (Di domenica 7 agosto 2022)hatoalil suo contratto con il PSV Eindhoven: lo ha reso noto il club attraverso una nota ufficiale

lucabianchin7 : Il #Milan probabilmente prenderà un centrocampista difensivo, diverso da Renato Sanches. Identikit ideale: ?? U25… - lucabianchin7 : I 3 milioni di bonus che il #Milan può pagare al Bruges per #DeKetelaere ?? 1 mln in caso di qual. Champions 2022-2… - DiMarzio : #Calciomercato, #SerieB | #Cosenza, in chiusura l'arrivo di #Brescianini dal #Milan - pccpla : RT @cmdotcom: #Milan, le condizioni di #Tonali dopo il ko col #Vicenza: rischio stiramento, cosa filtra verso il debutto con l'Udinese http… - MilanNewsit : Mercato Milan, in stand-by le piste Tanganga e Diallo per la difesa: Tottenham e PSG vogliono l’obbligo di riscatto -