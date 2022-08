Quella armata Brancaleone riveduta e scorretta

Leggi su ildenaro

(Di sabato 6 agosto 2022) Secondo la tradizione contadina, ogni misura ha il suo colmo. Non è un modo di dire generico, perché ancora oggi si trova traccia ufficiale di tanto negli annali dell’Ufficio Pesi e Misure presso le Camere di Commercio. Già nell’ antica Roma si diceva “est modus in rebus!” per sottolineare che c’è un limite a ogni situazione. Come per ogni regola, anche per questa affermazione può esistere talvolta un correttivo. L’ attuale situazione politica italiana ne sta dando una dimostrazione concreta. Le ipotesi di alleanze tra formazioni di spessore ideologico non superiore a quello della carta velina, ricordano le figure che vengono fuori dall’azionare un caleidoscopio: sempre diverse, anche se ottenute combinando gli stessi elementi. Non è facile capire, per gli italiani come per chiunque altro, cosa stia realmente accadendo in vista delle elezioni di settembre e, particolare molto ...