Piogge in arrivo e meno caldo, previsioni meteo (Di sabato 6 agosto 2022) (Adnkronos) – Arrivano alcune Piogge dopo mesi di siccità. L'l'anticiclone africano scricchiolerà favorendo l'arrivo di alcune Piogge, ma soprattutto di temporali a tratti anche forti: da oggi fino a mercoledì si aprirà una fase più instabile con correnti fresche di lontana estrazione scandinava. Gli accumuli pluviometrici medi previsti sono di circa 40-50 mm sulle Alpi, 20-30 mm in Pianura Padana, 20-40 mm sull'Appennino centro-meridionale: in prevalenza saranno fenomeni effimeri, temporaleschi e non ridurranno l'estrema siccità presente. Comunque, meglio di nulla, sarà importante ritrovare delle Piogge anche al Centro-Sud: l'aria diventerà più secca e respirabile. Dalla prossima settimana le temperature torneranno quasi in un range normale, con massime sui 32-34°C. Negli ultimi 2 mesi abbiamo quasi sempre toccato ...

