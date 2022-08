Pagelle MotoGP | qualifiche GP Silverstone 2022 | Aleix Espargaro è l’eroe di giornata

Leggi su sportface

(Di sabato 6 agosto 2022) Ledella, con i voti ai piloti per quanto riguarda ledel GP di Gran Bretagna. Sul circuito diè Johann Zarco a prendersi la pole position, ma è innegabile che tutti i riflettori siano puntati su. Il pilota dell’Aprilia è infatti rimasto vittima di un brutto highside durante le FP4 e, visibilmente zoppicante, ha chiuso con il sesto posto nella sessione odierna. GRIGLIA DI PARTENZA COMPLETAZARCO, 9,5: il francese della Ducati Pramac è un ninja. Agisce nell’ombra per tutta la sessione, e poi proprio all’ultimo tentativo sorprende tutti guadagnandosi il diritto di partire davanti in gara. VINALES, 10: discorso simile a quello fatto per il francese. L’ex Yamaha ...