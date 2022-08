Marcos Alonso Barcellona, trattativa in dirittura d’arrivo (Di sabato 6 agosto 2022) Non si placa il vorticoso calciomercato del Barcellona che ormai ha raggiunto l’accordo anche con Marcos Alonso Il prossimo acquisto nel rovente mercato del Barcellona sarà dunque Marcos Alonso. Il laterale spagnolo ex Fiorentina sposerà il progetto blaugrana e lascerà il Chelsea cui andrà una cifra inferiore ai 10 milioni di Euro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 6 agosto 2022) Non si placa il vorticoso calciomercato delche ormai ha raggiunto l’accordo anche conIl prossimo acquisto nel rovente mercato delsarà dunque. Il laterale spagnolo ex Fiorentina sposerà il progetto blaugrana e lascerà il Chelsea cui andrà una cifra inferiore ai 10 milioni di Euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

