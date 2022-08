Liverpool, è subito Nunez all'esordio in Premier: Klopp sorride, è solo l’inizio (Di sabato 6 agosto 2022) Quaranta minuti, o poco più. Tanto è bastato a Darwin Nunez per far capire alle difese di Premier che c'è un nuovo... Leggi su calciomercato (Di sabato 6 agosto 2022) Quaranta minuti, o poco più. Tanto è bastato a Darwinper far capire alle difese diche c'è un nuovo...

sportli26181512 : Liverpool, è subito Nunez all'esordio in Premier: Klopp sorride, è solo l’inizio: Quaranta minuti, o poco più. Tant… - dastian87 : Il #Liverpool ha cominciato a perdere punti da subito, ma può sorridere pensando di avere in rosa un mostro come… - zazoomblog : Premier è subito Nunez ma non basta al Liverpool: 2-2 in rimonta col Fulham. LIVE Tottenham-Southampton 0-0 -… - infoitsport : Premier, è subito Nunez ma non basta al Liverpool: 2-2 in rimonta col Fulham - argo979 : Il #Liverpool pareggia e salta subito il primo picchetto della stagione #FulhamLiverpool #FULLIV -