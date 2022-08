Investita sul monopattino in via Solfatara a Pozzuoli (Di sabato 6 agosto 2022) Ricevo e pubblico * “Gentile Giovanna, ieri intorno alle 15 salivo Via Solfatara con il monopattino. All’altezza del Bar d’Angelo, sono stata Investita da un’auto che non si è fermata neanche a soccorrermi. Sono volata in aria e la mia mano è finita sotto al monopattino. Sono corsa al pronto soccorso e stamattina sono stata Il Blog di Giò. Leggi su ilblogdigio (Di sabato 6 agosto 2022) Ricevo e pubblico * “Gentile Giovanna, ieri intorno alle 15 salivo Viacon il. All’altezza del Bar d’Angelo, sono statada un’auto che non si è fermata neanche a soccorrermi. Sono volata in aria e la mia mano è finita sotto al. Sono corsa al pronto soccorso e stamattina sono stata Il Blog di Giò.

cate_tata : RT @localteamtv: Milano, donna investita da taxi: morta sul colpo #incidente #investimentopedone #localteam - localteamtv : Milano, donna investita da taxi: morta sul colpo #incidente #investimentopedone #localteam - cursin_daylight : @alwaysyouhaz_ io sono stata investita da una macchina mentre ero sul motorino più di due anni fa e ancora non pass… - NoiNotizie : #Bari: morta la 63enne che era stata investita sul lungomare - AlbeMoroni : @SchiroTheBabe @ScoutismoRN Secondo me per 'budget' intendono la liquidità disponibile che può essere investita sul… -