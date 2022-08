Gianmaria Antinolfi e Federica, giorni all’insegna del relax e dell’amore: la meta (FOTO) (Di sabato 6 agosto 2022) Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme hanno raggiunto una nuova meta per le vacanze estive: ecco la destinazione scelta Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme si sono conosciuti durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip. La loro storia d’amore ha fatto breccia nel cuore di tantissimi italiani che hanno seguito il noto reality show di Canale 5. Gianmaria e Federica sono stati supportato da intere generazioni durante la loro permanenza all’interno della Casa più spiata d’Italia. Ancora oggi sono una delle coppie più amate e seguite nate dentro il reality show. Dopo la partecipazione al reality show i due ex gieffini non si sono più fermati lavorando su nuovi progetti senza sosta. L’imprenditore ha girato l’Italia per realizzare ... Leggi su 361magazine (Di sabato 6 agosto 2022)Calemme hanno raggiunto una nuovaper le vacanze estive: ecco la destinazione sceltaCalemme si sono conosciuti durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip. La loro storia d’amore ha fatto breccia nel cuore di tantissimi italiani che hanno seguito il noto reality show di Canale 5.sono stati supportato da intere generazioni durante la loro permanenza all’interno della Casa più spiata d’Italia. Ancora oggi sono una delle coppie più amate e seguite nate dentro il reality show. Dopo la partecipazione al reality show i due ex gieffini non si sono più fermati lavorando su nuovi progetti senza sosta. L’imprenditore ha girato l’Italia per realizzare ...

361_magazine : - Karencorallo : RT @Karencorallo: Ecco un articolo sulla grande amicizia tra @JessySelassie e @giammy30685 e dell'affetto per Lulù e l'amore per Federica… - Stefmisano : RT @Karencorallo: Ecco un articolo sulla grande amicizia tra @JessySelassie e @giammy30685 e dell'affetto per Lulù e l'amore per Federica… - merylulu_ : RT @blogtivvu: Jessica e Lulù Selassiè, Gianmaria Antinolfi parla del loro attuale rapporto e fa una dichiarazione pubblica a Federica Cale… - Frances08241252 : RT @Karencorallo: Ecco un articolo sulla grande amicizia tra @JessySelassie e @giammy30685 e dell'affetto per Lulù e l'amore per Federica… -