Eredita 4 miliardi di euro, ma li rifiuta: 'Non li ho guadagnati, non li voglio' (Di sabato 6 agosto 2022) Marlene Engelhorn ha Ereditato 4 miliardi di euro, ma ha deciso di non intascarli. Una scelta che capiranno in pochi, ma che lei ha spiegato con una frase semplice: 'Non li ho guadagnati e non li ... Leggi su leggo (Di sabato 6 agosto 2022) Marlene Engelhorn hato 4di, ma ha deciso di non intascarli. Una scelta che capiranno in pochi, ma che lei ha spiegato con una frase semplice: 'Non li hoe non li ...

