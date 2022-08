Blessin | «Non vediamo l’ora di iniziare la nuova stagione»

Leggi su calcionews24

Le parole del tecnico del Grifone Alexanderha parlato ai canali ufficiali del Genoa della sfida di Coppa Italia contro il Benevento. Ecco le parole del tecnico del Grifone: «La gara di lunedì sarà l'inizio della, e nondi. Quelle di Coppa sono sempre partite molto difficili, ma vogliamo passare il turno. Il Benevento è una squadra molto forte che dirà la sua anche in campionato, misurarci con loro ci servirà anche per capire a che punto siamo. Dobbiamo crescere step by step».