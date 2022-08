Barcellona, il calciatore disposto a ridursi lo stipendio: sfuma la cessione in Premier? (Di sabato 6 agosto 2022) Dopo varie settimane di trattative tra Barcellona e Manchester United, Frankie De Jong sarebbe sempre più intenzionato a restare nel club catalano. A riportalo è stato Sport, indicando come il calciatore olandese sarebbe disposto a ridurre l’ingaggio pur di rimanere in blaugrana, facendo così saltare le trattive con il Manchester United e Chelsea. La situazione economica del club spagnole non è di certo delle più rosee e infatti il centrocampista ex Ajax, visto il suo cartellino di 70 milioni avrebbe aiutato a sistemare i conti nel bilancio. De Jong Barcellona Manchester United La permanenza di De Jong significherebbe altri problemi per il Barcellona, che si ritrova in questo momento con il blocco degli stipendi imposto dalla Liga. Adesso il club spagnolo dovrà provare a risanare i ... Leggi su rompipallone (Di sabato 6 agosto 2022) Dopo varie settimane di trattative trae Manchester United, Frankie De Jong sarebbe sempre più intenzionato a restare nel club catalano. A riportalo è stato Sport, indicando come ilolandese sarebbea ridurre l’ingaggio pur di rimanere in blaugrana, facendo così saltare le trattive con il Manchester United e Chelsea. La situazione economica del club spagnole non è di certo delle più rosee e infatti il centrocampista ex Ajax, visto il suo cartellino di 70 milioni avrebbe aiutato a sistemare i conti nel bilancio. De JongManchester United La permanenza di De Jong significherebbe altri problemi per il, che si ritrova in questo momento con il blocco degli stipendi imposto dalla Liga. Adesso il club spagnolo dovrà provare a risanare i ...

