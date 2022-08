Anche oggi si chiude domani. Letta stringe il patto con la sinistra, ma Calenda prende tempo (Di sabato 6 agosto 2022) Con fatica, riunioni infinite, rinvii e trattative, il segretario dem è riuscito a chiudere un accordo elettorale ma non di governo fra Pd, Verdi e sinistra italiana. Trovata l'intesa Anche con Di Maio Leggi su huffingtonpost (Di sabato 6 agosto 2022) Con fatica, riunioni infinite, rinvii e trattative, il segretario dem è riuscito are un accordo elettorale ma non di governo fra Pd, Verdi eitaliana. Trovata l'intesacon Di Maio

ItaliaViva : Oggi il Pd attacca violentemente @matteorenzi . Noi facciamo politica e non viviamo di rancori personali: pensiamo… - gennaromigliore : Se il Pd avesse impegnato le stesse forze che ha usato per combattere @matteorenzi per combattere la destra o anche… - lorepregliasco : Considerazione politicamente interessante di Renzi oggi sul @Corriere. Se lo schema è un'alleanza elettorale anti-d… - MentoreSiesto : @Giorgiolaporta E anche oggi non capisci un caxxo neanche domani. Mettere assieme cose vent'anni dopo a casaccio, t… - its__unre4ll : LORO CI SONO STATI NEL SUO MOMENTO PIÙ BUIO E CONTINUANO AD ESSERCI ANCHE OGGI CHE FINALMENTE CE L'HA FATTA! -