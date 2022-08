Stellantis - Con le elettriche pronti al sorpasso su Volkswagen | ecco i numeri

(Di venerdì 5 agosto 2022)punta a diventare il primo produttore diin Europa e ilasciano presagire un imminentesul gruppo. Siamo al secondo posto nelle vendite di veicoli a batteria con meno di 3 mila unità dietro ai tedeschi, posso dire che gli stiamo sul collo, ha affermato l'amministratore delegato Carlos Tavares al Corriere della Sera, confermando quanto detto pochi giorni fa durante la conference call sui risultati semestrali: Siamo in corsa per lottare per il primo posto in termini di vendite di Bev nel mercato europeo". Ie la spinta torinese. In particolare, secondo i dati rilevati da Dataforce, nel primo semestreha venduto poco più di 113.400 veicoli a batteria contro i circa 116.300 del gruppo ...

I dati di vendita di luglio in Argentina rispecchiano il ruolo di primo piano del gruppoPeugeot e Citroen che si distinguono sul mercato come i due marchila più alta crescita anno su anno nel periodo gennaio - luglio rispetto al 2021. Un traguardo importante che fa ...Se tornasse, lo farebbeun propulsore elettrico e rimarrebbe sulla piattaforma STLA Small del marchio madre, il cui lancio è previsto per la metà del decennio. Foucher ha detto: "...I dati di vendita di luglio in Argentina rispecchiano il ruolo di primo piano del gruppo Stellantis, con Peugeot e Citroen che si distinguono sul mercato come i due marchi con la più alta crescita ann ...Malgrado le incognite, i mercati si stanno convincendo che, soprattutto in America, il picco più alto dell'inflazione sia stato raggiunto ...