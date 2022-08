Sophia Loren e i suoi grandi amori | Carlo Ponti e Cary Grant

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 5 agosto 2022)dine ha avuti almeno tre, ma non stiamo parlando solo di uomini. C’è stato il marito,, che è stato al suo fianco per tutta la vita. E poi il cinema, che ha ricambiato il sentimento: l’obiettivo l’ha sempre amata follemente, come solo una persona in carne e ossa potrebbe fare. Ed è stato un colpo di fulmine.si conobbero dopo che lei si classificò seconda a un prestigioso concorso di bellezza. Fu là chela notò, e da allora i due iniziarono a frequentarsi clandestinamente., infatti, risultava già sposato, anche se in seguito il suo matrimonio venne dichiarato nullo. I due si trasferirono in America per ...