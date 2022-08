Il M5S si spacca di nuovo. Raggi manda su tutte le furie i fedelissimi di Giuseppi (Di venerdì 5 agosto 2022) La viceministra al Mise e vicepresidente del M5S, Alessandra Todde, intervistata da Radio Cusano Campus, rimanda al mittente le critiche rivolte ai vertici pentastellati da Virginia Raggi, che si è sfogata con un lungo post su Facebook in vista delle elezioni del 25 settembre. “Io rispetto il pensiero di tutti, noi abbiamo delle regole chiare e credo che sia sacrosanto che un leader politico abbia voce in capitolo sulle liste. Questo è il mento di unire le forze, non è il momento delle divisioni. Dobbiamo mettere da parte i personalismi e pensare ai cittadini che sono preoccupati per il futuro e non per le brighe interne o le polemiche alimentate da qualcuno” ha detto Todde, schierandosi dalla parte di Giuseppe Conte. “Il M5S - ha sottolineato Todde - correrà col suo programma. Con Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni abbiamo molti temi in comune e ... Leggi su iltempo (Di venerdì 5 agosto 2022) La viceministra al Mise e vicepresidente del M5S, Alessandra Todde, intervistata da Radio Cusano Campus, rial mittente le critiche rivolte ai vertici pentastellati da Virginia, che si è sfogata con un lungo post su Facebook in vista delle elezioni del 25 settembre. “Io rispetto il pensiero di tutti, noi abbiamo delle regole chiare e credo che sia sacrosanto che un leader politico abbia voce in capitolo sulle liste. Questo è il mento di unire le forze, non è il momento delle divisioni. Dobbiamo mettere da parte i personalismi e pensare ai cittadini che sono preoccupati per il futuro e non per le brighe interne o le polemiche alimentate da qualcuno” ha detto Todde, schierandosi dalla parte di Giuseppe Conte. “Il M5S - ha sottolineato Todde - correrà col suo programma. Con Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni abbiamo molti temi in comune e ...

