Centrodestra, il programma in 15 punti: fisco, Ue, immigrazione ed elezione diretta del capo dello Stato (Di venerdì 5 agosto 2022) La bozza prende forma: stop al reddito di cittadinanza, via libera agli «impianti nucleari di ultima generazione». Sull’Ucraina: sì agli impegni assunti con la Nato Leggi su corriere (Di venerdì 5 agosto 2022) La bozza prende forma: stop al reddito di cittadinanza, via libera agli «impianti nucleari di ultima generazione». Sull’Ucraina: sì agli impegni assunti con la Nato

