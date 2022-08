Britney Spears, il nuovo post su Instagram preoccupa i fan: “Credo stia lanciando un allarme rosso” (Di venerdì 5 agosto 2022) Un riquadro rosso, senza alcuna didascalia, ma che sta già impensierendo i follower che lo vedono come un segnale d’allarme. Essere fan di Britney Spears è da anni fonte di continue preoccupazioni. Da quel lontano 2007, quando la star ebbe un tracollo emotivo sotto gli occhi di tutto il mondo, fino all’incubo della conservatorship, in molti frangenti i supporter della cantante si sono trovati a vivere momenti di grande tensione. Con la fine della tutela legale si pensava che le cose sarebbero potute soltanto migliorare, invece il profilo Instagram di Britney continua a destare non pochi sospetti sulle sue effettive condizioni di salute (mentale). Lunghissimi post – non di rado condivisi e subito dopo cancellati, come quello delle ultime ore contro la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 agosto 2022) Un riquadro, senza alcuna didascalia, ma che sta già impensierendo i follower che lo vedono come un segnale d’. Essere fan diè da anni fonte di continuezioni. Da quel lontano 2007, quando la star ebbe un tracollo emotivo sotto gli occhi di tutto il mondo, fino all’incubo della conservatorship, in molti frangenti i supporter della cantante si sono trovati a vivere momenti di grande tensione. Con la fine della tutela legale si pensava che le cose sarebbero potute soltanto migliorare, invece il profilodicontinua a destare non pochi sospetti sulle sue effettive condizioni di salute (mentale). Lunghissimi– non di rado condivisi e subito dopo cancellati, come quello delle ultime ore contro la ...

