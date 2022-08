Blinken: nessuna giustificazione possibile per le azioni della Cina (Di venerdì 5 agosto 2022) Continuano le maxi esercitazioni militari cinesi introno a Taiwan. Il Segretario di Stato americano Antony Blinken ha affermato che non c’è “nessuna giustificazione possibile per le azioni della Cina”. Continuano le maxi esercitazioni militari della Cina Continuano le esercitazioni militari cinesi introno a Taiwan. Secondo quanto riferito, aerei e navi da guerra cinesi hanno attraversato Leggi su periodicodaily (Di venerdì 5 agosto 2022) Continuano le maxi esercitmilitari cinesi introno a Taiwan. Il Segretario di Stato americano Antonyha affermato che non c’è “per le”. Continuano le maxi esercitmilitariContinuano le esercitmilitari cinesi introno a Taiwan. Secondo quanto riferito, aerei e navi da guerra cinesi hanno attraversato

