Archie Battersbee, respinto l’ultimo ricorso dei genitori: l’Alta Corte nega il trasferimento in un hospice (Di venerdì 5 agosto 2022) Archie Battersbee deve restare in ospedale per la sospensione del trattamento che lo tiene in vita. È questa la sentenza disposta dall’Alta Corte di Londra, in seguito all’ultimo tentativo di ricorso da parte della famiglia del 12enne che intendeva spostare il figlio in una casa di cura per lungodegenti. L’obiettivo dei familiari era poter “staccare la spina” in una struttura vicino a casa, a Southend, nell’Essex, per far ottenere al figlio una “morte più degna”. Lo stop alla ventilazione assistita e ai trattamenti che tengono in vita Battersbee era previsto per le 11 di ieri, 4 agosto. I medici hanno sconsigliato fin da subito il trasferimento del 12enne e da questo è nata la decisione dei genitori di presentare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 agosto 2022)deve restare in ospedale per la sospensione del trattamento che lo tiene in vita. È questa la sentenza disposta daldi Londra, in seguito altentativo dida parte della famiglia del 12enne che intendeva spostare il figlio in una casa di cura per lungodegenti. L’obiettivo dei familiari era poter “staccare la spina” in una struttura vicino a casa, a Southend, nell’Essex, per far ottenere al figlio una “morte più degna”. Lo stop alla ventilazione assistita e ai trattamenti che tengono in vitaera previsto per le 11 di ieri, 4 agosto. I medici hanno sconsigliato fin da subito ildel 12enne e da questo è nata la decisione deidi presentare ...

vaticannews_it : Il piccolo #Archie deve morire. Un'altra vittima della cultura dello scarto denunciata da #PapaFrancesco.… - 75Ginny : Il tribunale dice 'no' al trasferimento di Archie Battersbee presso un hospice - doctorsimon2 : RT @vaticannews_it: Il piccolo #Archie deve morire. Un'altra vittima della cultura dello scarto denunciata da #PapaFrancesco. @MaxMenichett… - HidroRayo85 : RT @vaticannews_it: Il piccolo #Archie deve morire. Un'altra vittima della cultura dello scarto denunciata da #PapaFrancesco. @MaxMenichett… - glooit : Archie Battersbee, no al trasferimento del 12enne in coma in un hospice leggi su Gloo -