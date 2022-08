Veronica Peparini dice tutta la verità | “Era l’ultima cosa che sarebbe dovuta succedere”: non si è controllata [VIDEO] (Di giovedì 4 agosto 2022) Ormai ex coach di Amici, Veronica Peparini si è tolta qualche sassolino dalla scarpa e ha ammesso un retroscena inedito. Non ha potuto evitarlo Veronica Peparini (Youtube)Coach di Amici per diversi anni, Veronica Peparini sembra che abbia detto addio al reality di Maria de Filippi. Al suo posto, infatti, dovrebbe arrivare un volto già noto ai fan del programma: Emanuel Lo. Tra entusiasmi e dispiaceri, la Peparini si appresta quindi a vivere una nuova svolta della propria carriera, anche perché avrà più tempo da dedicare a progetti paralleli. Nelle ultime ore, la ballerina e coreografa romana si è concessa a un’intervista profonda e personale. Proprio durante la chiacchierata, però, ha svelato un retroscena legato ad Amici che nessuno si sarebbe ... Leggi su specialmag (Di giovedì 4 agosto 2022) Ormai ex coach di Amici,si è tolta qualche sassolino dalla scarpa e ha ammesso un retroscena inedito. Non ha potuto evitarlo(Youtube)Coach di Amici per diversi anni,sembra che abbia detto addio al reality di Maria de Filippi. Al suo posto, infatti, dovrebbe arrivare un volto già noto ai fan del programma: Emanuel Lo. Tra entusiasmi e dispiaceri, lasi appresta quindi a vivere una nuova svolta della propria carriera, anche perché avrà più tempo da dedicare a progetti paralleli. Nelle ultime ore, la ballerina e coreografa romana si è concessa a un’intervista profonda e personale. Proprio durante la chiacchierata, però, ha svelato un retroscena legato ad Amici che nessuno si...

