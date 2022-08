Ufficiale | firmato l’accordo DAZN-Sky

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 4 agosto 2022) Ora èe Sky hanno raggiuntoper la partnership. lo hanno comunicato in una nota Sky eannunciano oggi di averun accordo che prevede l’arrivo dell’app disu Sky Q dall’8 agosto e la possibilità per gli abbonati Sky di aderire ad una specifica offerta commercialeper vedere sul decoder Sky il canale ZONA, con le 7 partite per turno di Serie A TIM in esclusivae una selezione di eventi. Con questo accordo, gli abbonati Sky Q – via satellite o via internet – che sono anche clienti, potranno accedere all’offertadirettamente dalla sezione App o con il controllo vocale, tramite il comando “Apri”, comodamente in ...