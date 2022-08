Sampdoria | Giampaolo | “Sabiri è un giocatore internazionale”

Leggi su seriea24

(Di giovedì 4 agosto 2022)- Lacontinua il suo ritiro a Bogliasco, oggi lavoro di scarico e aerobico per gli uomini di. Nei prossimi impegni i Doriani possono mettere in mostra i nuovi acquisti. L’allenatore della, Marco, ha parlato ai microfoni de la Gazzetta dello Sport. Ha trattato di vari argomenti tra cui: la forza die di una probabile separazione con Mikkel Damsgaard. Ecco di seguito, le parole del mister ex Milan: Su Mikkel Damsgaard: “Nelle difficoltà ci sono stato dentro prima e ci sto dentro adesso. Nulla è cambiato per me. Purtroppo gli interventi sul mercato devono essere contestualizzati anche attraverso cessioni. E ne sono state fatte: siamo partiti per il ritiro in 34 e ora il gruppo è di 22-23 giocatori. Fra le ...