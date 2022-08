Roma, il Tottenham offre Ndombele (Di giovedì 4 agosto 2022) Non solo Zaniolo. Nei colloqui tra la Roma e il Tottenham si è parlato anche di giocatore in esubero da Londra. Interessa il difensore... Leggi su calciomercato (Di giovedì 4 agosto 2022) Non solo Zaniolo. Nei colloqui tra lae ilsi è parlato anche di giocatore in esubero da Londra. Interessa il difensore...

Gazzetta_it : Il Tottenham vuole #Zaniolo, in agenda un vertice tra gli Spurs e la Roma - AlfredoPedulla : La #Roma tra #Georginio e ?? per altri due super colpi. La #Lazio mai in lizza per #Belotti che ha in #Mourinho un e… - thespursweb : Tottenham could offer Roma Giovani Lo Celso in a bid for Nicolo Zaniolo ???????? - Calcio Mercato Web - Fantacalcio : Calciomercato Roma: continua il pressing del Tottenham su Zaniolo - ZonaBianconeri : RT @MondoBN: MERCATO, Zaniolo si allontana, Tottenham pronto ad -