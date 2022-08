Roma, il giorno di Wijnaldum? Può arrivare già oggi a Ciampino (Di giovedì 4 agosto 2022) In casa Roma potrebbe essere oggi il giorno giusto per Georgino Wijnaldum. Tutti i dettagli dell’affare per l’olandese Il Corriere dello Sport analizza l’affare Georgino Wijnaldum per la Roma. L’accordo definitivo è stato trovato nella notte tra martedì e mercoledì, con l’olandese che si trasferirà in giallorosso con la formula del prestito con obbligo di riscatto al 50% di presenze e al raggiungimento della qualificazione in Champions. Il giocatore potrebbe arrivare già nella giornata di oggi con un volo privato diretto all’aeroporto di Ciampino. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 4 agosto 2022) In casapotrebbe essereilgiusto per Georgino. Tutti i dettagli dell’affare per l’olandese Il Corriere dello Sport analizza l’affare Georginoper la. L’accordo definitivo è stato trovato nella notte tra martedì e mercoledì, con l’olandese che si trasferirà in giallorosso con la formula del prestito con obbligo di riscatto al 50% di presenze e al raggiungimento della qualificazione in Champions. Il giocatore potrebbegià nella giornata dicon un volo privato diretto all’aeroporto di. L'articolo proviene da Calcio News 24.

