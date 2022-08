“Perché non l’ho detto prima”. Alberto Matano e il coming out, ora tutto torna sul marito Riccardo (Di giovedì 4 agosto 2022) Alberto Matano ha deciso di parlare finalmente a cuore aperto e si è ovviamente soffermato sul marito Riccardo Mannino e sul suo coming out. Importanti le sue dichiarazioni, che hanno coinvolto anche Mara Venier. La sua intervista è stata rilasciata a Repubblica a un paio di mesi di distanza dalla sua unione civile, che ha fatto emozionare tutti. E non ha tralasciato alcun dettaglio, infatti ha voluto pure dire la sua su quanto riguarda gli aspetti intimi e i cambiamenti avvenuti dopo le nozze. Alberto Matano, parlando del marito Riccardo Mannino e anche sul suo coming out, ha esordito: “Sul piano intimo è cambiato tutto. Diciamo che è come se col matrimonio questo rapporto lungo e consolidato abbia ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 4 agosto 2022)ha deciso di parlare finalmente a cuore aperto e si è ovviamente soffermato sulMannino e sul suoout. Importanti le sue dichiarazioni, che hanno coinvolto anche Mara Venier. La sua intervista è stata rilasciata a Repubblica a un paio di mesi di distanza dalla sua unione civile, che ha fatto emozionare tutti. E non ha tralasciato alcun dettaglio, infatti ha voluto pure dire la sua su quanto riguarda gli aspetti intimi e i cambiamenti avvenuti dopo le nozze., parlando delMannino e anche sul suoout, ha esordito: “Sul piano intimo è cambiato. Diciamo che è come se col matrimonio questo rapporto lungo e consolidato abbia ...

