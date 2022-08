Motori | Iannone garantisce | “Tornerò a correre”

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 4 agosto 2022) Il 17 dicembre 2023 termina la sua squalifica per doping Andreanon molla. Non è mai stato disposto a farlo, nemmeno dopo la squalifica per doping che dovrà scontare fino al 17 dicembre 2023. Intervistato da Gazzetta dello Sport il pilota di Vasto parla dei suoi progetti e del futuro: “Ho tante attività nel mondo della ristorazione e dell’entertainment fra Vasto, Lugano e anche progetti in Spagna: non so stare con le mani in mano, mi piace intraprendere, ma sono concentrato solo sulle mie aziende e al rientro alle corse”. Leggi anche: Andrearompe il silenzio, tra MotoGp e amori passati L’obiettivo è quello di tornare nel modo dei. Una promessa che si è fatto e fa a tutti. «. Non so dove, come e quando, se in MotoGP o Superbike, ma lo garantisco. Non riesco ...