MotoGP Silverstone | Espargarò | Dopo Assen ancora più motivazioni

Nella conferenza stampa del giovedì di il grande tema, oltre all'annuncio del ritiro di Andrea Dovizioso dopo Misano, è stato di certo la penalità che dovrà scontare in gara Fabio Quartararo . Il leader del Mondiale non la ...Lo spagnolo dell'Aprilia, secondo in campionato, è d'accordo con il pilota Yamaha riguardo il long lap penalty.Il Gp di Silverstone si avvicina e i piloti si approcciano alla gara dopo un periodo di vacanza, pronti a ricominciare.