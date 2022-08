Mahmood in Kosovo: ”Non dimentico le mie radici” (Di giovedì 4 agosto 2022) Ospite a Pristina del Festival organizzato da Dua Lipa, di origini kosovare: «Lei è una star mondiale, le fa onore tornare nel luogo da cui proviene» Leggi su lastampa (Di giovedì 4 agosto 2022) Ospite a Pristina del Festival organizzato da Dua Lipa, di origini kosovare: «Lei è una star mondiale, le fa onore tornare nel luogo da cui proviene»

sardegnarosa : RT @RADIOBRUNO1: Mahmood parteciperà al Sunny Hill Festival in Kosovo, evento realizzato da Dua Lipa #Mahmood #SunnyHillFestival #DuaLipa h… - superpeppeball : Di Maio si gioca la carta Mahmood per negoziare la pace tra Kosovo e Serbia, sarà un successo - ZerounoTv : Mahmood riprende l’attività dal vivo con il Festival di Dua Lipa in Kosovo - tma_1789 : RT @MahmoodItalia: Mahmood, un live esclusivo al “Sunny Hill Festival” in Kosovo. Ideato e diretto da Dua Lipa e da suo padre Dukagjin, da… - _cielodiperle : RT @MahmoodItalia: Mahmood, un live esclusivo al “Sunny Hill Festival” in Kosovo. Ideato e diretto da Dua Lipa e da suo padre Dukagjin, da… -