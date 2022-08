John Elkann | «La Juventus ha vinto 38 scudetti»

Agenzia_Ansa : Exor, holding della famiglia Agnelli, lascia la Borsa di Milano e trasferisce la quotazione delle azioni ordinarie… - LucaNardo97 : RT @CalcioFinanza: John Elkann torna alla carica su Calciopoli: «La Juventus ha vinto 38 scudetti» - SpazioInter : John Elkann non ha dubbi: l'ha detto sull'Inter! - - JacomoJuventi : RT @CalcioFinanza: John Elkann torna alla carica su Calciopoli: «La Juventus ha vinto 38 scudetti» - saintjuve : RT @CalcioFinanza: John Elkann torna alla carica su Calciopoli: «La Juventus ha vinto 38 scudetti» -

Tutto Juve

Insieme ai tifosi, attesi anche Andrea Agnelli e. Juve A - Juve B LIVE Risultato parziale: Juve A - Juve B 2 - 0 (Locatelli 2', Bonucci 17') 34' - Vlahovic ancora una volta prova il ...Il presidente della Juventus Andrea Agnelli , l'amministratore delegato di Exor, il vicepresidente del club Pavel Nedved e l'amministratore delegato bianconero Maurizio Arrivabene , sono presenti a Villar Perosa per assistere alla tradizionale amichevole in famiglia ... Villar Perosa, confermata la presenza di Agnelli e Elkann Lo ha detto John Elkann, presidente di Exor (la holding degli Agnelli-Elkann che controlla la Juventus), intervistato da Sky durante il test tra Juventus e Juventus Under 23 a Villar Perosa. “C’è ...John Elkann è presente oggi alla tradizionale amichevole di Villar Perosa. Intervistato da Sky Sport, il numero uno di Exor fa il punto sulla stagione che attende i bianconeri: ...