Il Monza prepara il triplo colpo: Petagna, Rovella e Pablo Mari (Di giovedì 4 agosto 2022) Il mercato dei brianzoli è sempre in fermento nonostante l’arrivo di diversi nuovi elementi. Su questa scia, il Monza prepara il triplo colpo, uno per reparto. Il Monza prepara il triplo colpo: in arrivo Petagna, Pablo Mari e Rovella? Quello più vicino è Pablo Mari. È difatti praticamente fatta per il difensore spagnolo, di proprietà dell’Arsenal, ma che nella scirsa stagione si è consacrato con la maglia dell’Udinese. Per il centrocampo l’obiettivo numero uno è Nicolò Rovella, che la Juventus vorrebbe cedere in prestito per garantirgli di giocare con continuità, e la destinazione biancorossa appare molto gradita. Sul ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 4 agosto 2022) Il mercato dei brianzoli è sempre in fermento nonostante l’arrivo di diversi nuovi elementi. Su questa scia, ilil, uno per reparto. Ilil: in arrivo? Quello più vicino è. È difatti praticamente fatta per il difensore spagnolo, di proprietà dell’Arsenal, ma che nella scirsa stagione si è consacrato con la maglia dell’Udinese. Per il centrocampo l’obiettivo numero uno è Nicolò, che la Juventus vorrebbe cedere in prestito per garantirgli di giocare con continuità, e la destinazione biancorossa appare molto gradita. Sul ...

