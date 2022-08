Donadoni | ‘Scudetto? Sarà una lotta tra Milan e Inter’ | Serie A

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 4 agosto 2022) 2022-08-04 00:24:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Roberto, nel corso dell’intervista concessa alla Gazzetta dello sport, vede un derbyese per lo scudetto: “Io penso di sì. Sono le due squadre che, al momento, vedo più pronte e più organizzate. Le altre mi sembra che debbano ancora sistemare qualcosa. La Juve, ad esempio, dopo aver dominato per tanti anni, è andata incontro a qualche difficoltà e adesso sta cercando di trovare il giusto equilibrio. Ma deve registrarsi un po’ in tutti i reparti. La Roma sono curioso di vederla all’opera, perché m’intriga molto il reparto offensivo con due mezzepunte più Abraham. L’arrivo di Dybala ha acceso l’entusiasmo, tuttavia anche in questo caso c’è da costruire una struttura. Inter e, invece, hanno già le basi solide e dunque partono in ...