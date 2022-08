Che fine hanno fatto Christina e Tarek di Una coppia in affari? Qual è il loro patrimonio? (Di giovedì 4 agosto 2022) Anche in Italia sono moltissimi i fan di Una coppia in affari, il docu-reality statunitense che vede come protagonisti due agenti immobiliari, gli ex coniugi Tarek e Christina El Moussa, che acquistano e rivendono immobili per profitto. Tarek e Christina sono una giovane coppia con una figlia che hanno deciso di avviare questa attività, pur consapevoli dei rischi: comprare abitazioni diroccate e/o abbandonate, ristrutturarle in tutto e per tutto e rivenderle, ovviamente cercando di trarne un profitto. Purtroppo dal 2018 Tarek e Christina non stanno più insieme. La coppia aveva vissuto già in passato delle crisi coniugali, anche se durante lo show riuscivano sempre a mostrarsi molto uniti e a mascherare ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 4 agosto 2022) Anche in Italia sono moltissimi i fan di Unain, il docu-reality statunitense che vede come protagonisti due agenti immobiliari, gli ex coniugiEl Moussa, che acquistano e rivendono immobili per profitto.sono una giovanecon una figlia chedeciso di avviare questa attività, pur consapevoli dei rischi: comprare abitazioni diroccate e/o abbandonate, ristrutturarle in tutto e per tutto e rivenderle, ovviamente cercando di trarne un profitto. Purtroppo dal 2018non stanno più insieme. Laaveva vissuto già in passato delle crisi coniugali, anche se durante lo show riuscivano sempre a mostrarsi molto uniti e a mascherare ...

