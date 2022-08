Calvi | sgomberato immobile confiscato alla criminalità organizzata

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 4 agosto 2022) Tempo di lettura: 1 minutoNella giornata del 3 agosto è stato eseguito lo sgombero di un, sito nel comune divia Tinelle,, nell’ambito di un procedimento penale del 2014. Lo sgombero, ha richiesto il coordinamento della Prefettura e l’intervento delle Forze dell’Ordine, in quanto gli occupanti senza titolo non avevano provveduto, negli anni, a rilasciare spontaneamente in bene, nonostante il Tribunale di Napoli ne avesse disposto il rilascio dall’anno 2017. Il Prefetto di Benevento, dott. Carlo Torlontano, dopo aver approfondito la situazione in sede di Riunione di Coordinamento con i vertici delle Forze dell’Ordine, i rappresentanti dell’ANBSC e il Comune di, e a seguito di apposito ...