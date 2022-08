Booking com nei guai | le foto del sito non corrispondono all’Hotel | costretti a risarcire i clienti | ecco come

Leggi su computermagazine

(Di giovedì 4 agosto 2022) Un soggiorno di 7 giorni a Vieste in provincia di Foggia per un totale di 2.250 Euro per un hotel riservato su.com: ma le immagini pubblicate sul portale di prenotazioni non corrispondevano alla realtà e così un giudice di pace di Milano ha sentenziato l’obbligo di rimborso.cos’è successo. Il giudice di pace di Milano ha comminato al’obbligo di rimborsare l’intera cifra di soggiorno più le spese processuali – ComputerMagazine.itVieste, provincia di Foggia, parco nazionale del Gargano. Località balneare paradisiaca, spesso insignita del premio “Bandiera Blu” dalla Foundation for Environmental Education per la qualità delle sue acque. E così, 4 anni fa, un milanese di 44 anni la scegliemeta per qualche giorno di vacanza davvero da sogno. Per scegliere l’hotel, si affida al ...