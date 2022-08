Audi RS 6, storia di un'auto pensata per la famiglia che va come una supercar (Di giovedì 4 agosto 2022) L'Audi RS 6 compie venti anni, trascorsi attraverso quattro generazioni ripetendo sempre lo stesso concetto: prestazioni da supercar e fruibilità da station wagon, grazie a elementi tecnici distintivi come la trazione integrale quattro, i propulsori bi-turbo a V e il sistema Dynamic ride control per la compensazione idraulica di rollio e beccheggio, che l'hanno caratterizzata sin dall'inizio. La prima RS 6 nasce nel 2002, dopo le prime vittorie nella 24 Ore di Le Mans, che in questo modo viene degnamente celebrata. Partendo dalla A6 Avant, gli ingegneri tedeschi ampliano il corpo vettura rendendolo più aggressivo, installano cerchi da 18 o 190 pollici e scelgono due terminali di scarico ovali. Sotto il cofano ci va il 4.2 V8 dell'ammiraglia A8, che però riceve le cure della leggendaria Cosworth: i britannici aggiungono due turbo e ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 4 agosto 2022) L'RS 6 compie venti anni, trascorsi attraverso quattro generazioni ripetendo sempre lo stesso concetto: prestazioni dae fruibilità da station wagon, grazie a elementi tecnici distintivila trazione integrale quattro, i propulsori bi-turbo a V e il sistema Dynamic ride control per la compensazione idraulica di rollio e beccheggio, che l'hanno caratterizzata sin dall'inizio. La prima RS 6 nasce nel 2002, dopo le prime vittorie nella 24 Ore di Le Mans, che in questo modo viene degnamente celebrata. Partendo dalla A6 Avant, gli ingegneri tedeschi ampliano il corpo vettura rendendolo più aggressivo, installano cerchi da 18 o 190 pollici e scelgono due terminali di scarico ovali. Sotto il cofano ci va il 4.2 V8 dell'ammiraglia A8, che però riceve le cure della leggendaria Cosworth: i britannici aggiungono due turbo e ...

