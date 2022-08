Arriva il fuorigioco semiautomatico - Sport - quotidiano.net (Di giovedì 4 agosto 2022) La tecnologia semiautomatica del fuorigioco sarà utilizzata dalla fase a gironi della Champions League di questa stagione e dalla Supercoppa della prossima settimana. Lo ha annunciato l'Uefa. Si ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022) La tecnologia semiautomatica delsarà utilizzata dalla fase a gironi della Champions League di questa stagione e dalla Supercoppa della prossima settimana. Lo ha annunciato l'Uefa. Si ...

infoitsport : Uefa, arriva il fuorigioco semi-automatico: ecco come funziona - LazioNews_24 : La novità #UEFA - Milan5819 : @NonEvoluto se arriva anche lui mi chiedo solo quanti fuorigioco geografici interpretativi, quante regole vantaggio… - mignolodanese : @PazzoperPazzo Se guardi come gli arriva la palla, di destro e di prima poteva metterla solo lì per mandare Z in po… - OfficialRei7 : @5Dan05 A parte il fatto che ancora non sono convinto del fuorigioco, ma come fai a non fischiare quel fallo? Se il… -