Amici, soddisfazione per Enula, aprirà il concerto di Sangiovanni: i dettagli (Di giovedì 4 agosto 2022) Questo è un momento estremamente soddisfacente dal punto di vista professionale per Enula. La cantante che si è fatta conoscere dal pubblico per aver partecipato alla scorsa edizione di Amici sta avendo un grande slancio dal punto di vista della carriera. Al di là degli EP e dei suoi primi incontri con i fan, per la cantante è arrivata anche un'altra bella notizia, ovvero, quella relativa all'apertura del concerto di Sangiovanni. Grande successo per Enula dopo Amici di Maria De Filippi I cantanti formati all'interno della scuola di Amici stanno gradualmente ricevendo le loro soddisfazioni. Specie alcuni di loro stanno avendo davvero molto successo, in quanto sono particolarmente amati dal pubblico. Tra di questi c'è sicuramente Enula, la quale si è ...

