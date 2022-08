Accadrà il 17 settembre 2022 | le profezie annunciate dal ‘viaggiatore del tempo’

Leggi su funweek

(Di giovedì 4 agosto 2022) Ilè un anno che ha portato con sé anche nuovedi catastrofi ed eventi eccezionali che, secondo guru e sedicenti esperti, si abbatteranno presto sulla Terra e sull’umanità. In particolare, ce n’è una che dovrebbe avverarsi il prossimo 17: ecco di cosa si tratta. LEGGI ANCHE:–Asteroidi pericolosi per la Terra: ecco perchè il film Don’t look up non è tutta finzione: ledeldeldi TikTok Come i tempi moderni impongono, la maggior parte di questeavviene attraverso i social. Proprio su TikTok un sedicente viaggiatore del tempo, in arrivo a suo dire dal 2714, ha pubblicato un nuovo video dove avverte il mondo intero di prepararsi per tre avvenimenti importanti che accadranno proprio ...